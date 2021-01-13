الأهلي يحسم مصير عودة رمضان صبحي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


تداولت بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة دخول الأهلي في مفاوضات مع رمضان صبحي نجم براميدز من أجل إعادته إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

ويرتبط رمضان صبحي بعقد مع براميدز لمدة 5 مواسم بعد موافقته على الإنضمام إلى صفوفه في بداية الموسم الحالي.

وأوضح مصدر مطلع في جهاز كرة القدم في الأهلي أن موقف رمضان صبحي انتهى وأن الأهلي لم يفكر في عودة نجم براميدز إلى صفوفه ولا توجد أية مفاوضات من قريب أو بعيد للتفاوض معه.

وشدد المصدر على أنه لا يعلم سبب تردد هذه الأنباء وأنه هناك ثوابت داخل القلعة الحمراء ولا يوجد أي تفكير في التعاقد معه حتى لو في المستقبل.

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