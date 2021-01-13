إصابة 3 أطفال بكورونا بالقليوبية ووفاة 5 حالات في 24 ساعة بالمستشفيات

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أعلن مستشفى ببنها للأطفال التخصصي، بالفليوبية عن استقبال المستشفى 3 إصابات جديدة من الأطفال، جرى حجز حالة واحدة منها وعزل الحالتين الأخرتين منزليا مع تقديم لهم العلاج اللازم وفقا لبروتوكول وزارة الصحة والمتابعة المستمرة بفريق المتابعة بالمستشفى.



واوضح مصدر طبي بالمستشفى، أن قسم العزل بالمستشفى محجوز به حاليا 3 أطفال أعمارهم تتراوح ما بين 4 سنوات و15 عامًا، منوهًا إن جميع الأطفال المحجوزين أو المعزولين منزليا حالاتهم مستقرة ومطمئنة تماما.



فيما شهدت المحافظة وفاة 5 حالات بينهم 2 بعزل قها وواحدة في صدر 23 يوليو و2 في بنها للتأمين الصحي.



كما استقبلت مستشفى قها للعزل 6 حالات إصابة جديدة بينما أعلنت تعافي 4 حالات أخرى.