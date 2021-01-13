الأرصاد تحذر: انخفاض الحرارة مع رياح ورمال ابتداء من الغد (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:26 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «شهدنا استقرار بالأحوال الجوية على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة، أما اليوم نشهد تراجع الحرارة مع رياح مثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء الجمهورية حتى غد الخميس»، ناصحة قائدي السيارات بالهدوء على السيارات.

وتابعت «لا يوجد مانع من السفر، كون لا يوجد عواصف ترابية، لكن الأهم القيادة بهدوء»، لافتة إلى أن درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات غدا لتصل إلى 19 درجة على القاهرة

وأكملت «سنشعر بطقس الشتاء الحقيقي ابتداء من غد، مع انخفاض الحرارة نهارا وليلا».
وتوقعت سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري.

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