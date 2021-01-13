وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
آيات عامر
استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، منذ قليل، أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات، وذلك نتيجة تنفيذ العديد من البرامج  التوعوية على مدار الأشهر الماضية بحى الأسمرات للتوعية من أضرار المخدرات وتوفير الخدمات العلاجية مجانا للمرضى،فى إطار تنفيذ تكليفات فخامة رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

وأضافت نيفين القباج انه على مدار الأربعة أشهر الماضية تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حي الأسمرات، وخاصة الشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحي الأسمرات، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية. 
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات
وزيرة التضامن تستقبل أول دفعة أتمت البرنامج العلاجى من الإدمان بحى الأسمرات

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