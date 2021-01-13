بهذه الطريقة...حمزة نمرة يروج لأغنيته الجديدة "أحكيلك خوفي"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 08:05 م
نادين نجدي


نشر الفنان حمزة نمرة ، صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات" انستجرام" .



وكانت الصورة لبوستر اغنيته الجديد "أحكيلك خوفي" ، وعلق نمرة على الصورة قائلاً :" تابعوا البريميير علشان تكونوا أول ناس تشوف أغنية أحكيلك خوفي .. أجدد أغاني ألبوم مولود سنة ٨٠ شوفوها على يوتيوب الساعة ٧ بتوقيت القاهرة " ، ووضع فوق الصورة لينك البريمير.




حققت أغنية "يابا" لنمرة التي قام بغنائها باللهجة الأردنية نجاحاً كبيراً وهي من كلمات وألحان افو دمرجيان، ومن توزيع حمزة نمرة، أما أغنية "مش مهم" من كلمات محمد السيد، وألحان أحمد رجب الجابري وحمزة نمرة، وتوزيع أحمد نصر الدواوي.




ويعيد هذا الألبوم حمزة للساحة الغنائية بعد غياب أكثر من سنتين منذ إطلاق ألبومه الأخير "هطير من تاني"، الذي ضم 10 أغنيات، من بينها "الواد العبيط" و"زهرة" و"بص بص"، بجانب رائعة "داري يا قلبي"، والتي ظهرت بشكل فيديو كليب مميز ونالت نصيب الأسد من النجاح الجماهيري ووصلت لرقم قياسي في عدد المشاهدات ناهز الربع مليار، بحصيلة تخطت 220 مليون مشاهدة.




ويتعاون حمزة نمرة في ألبوم "مولود سنة 80"، مع شركة "The Basement Records ذا بيسمنت ريكوردز"، التي تتولى مهمة التوزيع الرقمي للألبوم، حيث. أوضح المنتج محمد الشاعر، أن الألبوم سيعد نقلة غنائية مختلفة عن المعتاد، ويظهر خلاله نمرة في قالب موسيقي مغاير عن البوماته السابقة، معبرا عن سعادته لعودة التعاون بينه وبين نمرة بعد سنتين ونصف منذ البومه الأخير "هطير من تاني"، حيث تعاقد معه حاليا ليكون المسئول عن توزيع جميع أغنيات الألبوم الجديد، عبر كافة المنصات الديجيتال، مثل يوتيوب وسبوتيفاي وآي تيونز.

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