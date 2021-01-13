حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
طلب حلمي طولان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي إنبي الحصول على خدمات صفقة جديدة وذلك بعد تعثر مفاوضات الحصول خدمات صلاح محسن عقب تمسك الجنوب افريقي موسيماني بخدماته.


وعلم الفجر الرياضي من مصدر مطلع في جهاز الكرة بنادي إنبي عن إقتراب عبدالرحمن الدح صانع ألعاب فريق نادي إنبي من الإنتقال للفريق البترولي خلال الفترة المقبلة.


وهناك إقتناع كبير من جانب حلمي طولان باللاعب والإمكانيات الفني والبدني ومنح الإدارة الضوء الأخضر من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

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