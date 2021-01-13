تنامي ديون سويسرا في ظل تداعيات كورونا





أعلن وزير المالية السويسري أولي ماورر الأربعاء أن سويسرا ستقترض هذا العام ما لا يقل عما اقترضته العام الماضي من أجل تخفيف تداعيات الجائحة، مضيفا أن الهدف مازال يتمثل في سداد الدين الإضافي دون فرض ضرائب جديدة.





وقال فب المؤتمر الصحفي "وفقا لتقديراتنا الحالية، سنقترض في 2021 ما لا يقل عن حجم ما اقترضناه العام الماضي. سنتجاوز بوضوح مستوى العشرة مليارات (فرنك سويسري). لا نعرف إلام سيفضي ذلك بنهاية السنة.. ربما بنهاية العام الحالي يبلغ ديننا الإضافي أكثر من 34 مليار دولار، وربما أكثر أو أقل بعض الشيء."