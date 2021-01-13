محمود توفيق: منصة الكهرباء الموحدة استفاد منها 900 الف مواطن

استعرضت المجموعة الوطنية فيكسد سوليوشنز، اهم ما تم أنجازه من مشروعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في مجالات الحلول الرقمية وأمن المعلومات في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة الى المواطنين وكذلك التوجه نحو خدمات التحول الرقمي وتامين البنية المعلوماتية وحماية البيانات.

وقال المهندس محمود توفيق الرئيس التنفيذى للمجموعة ، إن المجموعة قامت بتطوير منصة رقمية متكاملة قادرة علي ان تستوعب كافة الخدمات التي تقدم للمواطن المصري، وايضا بناء منصة الهوية الرقمية Digital Identity، مشيرا إلى أنه من خلال تلك المنصة يستطيع المواطن الحصول علي الخدمات بشكل شخصي، بعد التأكد من احقيته رقمياً في الوصول للبيانات الخاصة به علي المنصة وكافة الحلول التقنية تم تطويرها بالكامل بعقول شباب مصري قادر علي المشاركة في هذا الانجاز الوطني والذي يتم من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة ضمن المنظومة.

وأصاف توفيق، في تصريحات صحفية،:" أنه في إطار تطوير منظومة الخدمات شاركت المجموعة في بناء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المؤمنة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي من خلالها استطاع اكثر من ٩٠٠ آلف مواطن تقديم طلبات العداد الكودي الكترونياً بشكل سهل وميسر، موضحًا، أن حجم الطلبات لوحدات المقدمة الي ٢ مليون طلب لوحدات، ودون الحاجه الي التوجه لمراكز الخدمات في وقت الاغلاق الكامل تيسيرا علي المواطنين، وجاري استكمال باقي الخدمات لتخفيف الأعباء ومنع التزاحم علي الخدمات لتصبح الكترونية بشكل متكامل.

واشار توفيق إلى أنه خلال العام 2020، تم اطلاق عدد من المنصات الرقمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها منصة الإشراف العلمي للطلاب، والتي تهدف الي سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات، تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أو السفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.

وتابع توفيق، أن العام 2020 شهد اطلاق منصة " ادرس في مصر"، والتي تهدف الي تقديم وتيسير الخدمات على الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، موضحًا أن المنصة متكاملة ومرتبطة بكل الجهات المعنية بملف الطلاب الوافدين، وذلك بهدف انهاء إجراءات الالتحاق بالجامعات، موضحًا أنها مربوطة بالجامعات الحكومية، المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الطلاب الوافدين، والجامعات الخاصة في المرحلة الثانية، لافتًا إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل حصول الطالب على التأشيرة الدراسية لدخول البلاد، وتواصل بين وزارة الخارجية والسفارات بالخارج والإدارة المركزية للوافدين بشكل مباشر.

وأكد ، أن المجموعة حرصت علي ان تتوافر العناصر الاساسية لتصبح قادرة علي استدامة المشروعات الاستراتيجية، الموكلة اليها مثل فرق ادارة المشروعات "البحث والتطوير- تطوير البرمجيات"، وكذلك التوافق مع المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيات المتطورة والتوافق مع معايير الامن السيبراني، مؤكدا على ان الدولة اعتمدت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكذلك قانون حماية البيانات، وتسعى المجموعة وفقاً لاستراتيجية التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني للعمل علي رفع كفاءه خدمات الدعم المقدمة للعملاء والوقوف علي نموذج تشغيل مستدام وقابل للتوسع والتأقلم وفتح شراكات واعمال جديدة في الشرق الأوسط وافريقيا.

وأوضح توفيق، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الأعوام الستة الماضية اهتماما بإتاحة الفرصة امام الشركات المصرية والمجموعات الوطنية، في المشاركة ضمن المشروعات القومية وخاصة المشروعات المنبثقة من البرنامج الوطني "مصر الرقمية"، حيث اصبحت الفرص متاحة للمجموعة الوطنية متمثلة في فيكسد سوليوشنز لخدمات التحول الرقمي والتي بدأت منذ العام ٢٠٠٧ وبأيادي وعقول المطورين والمبدعين من الشباب المصري في الدخول ضمن استراتيجية وخارطة طريق التحول الرقمي.