محمود توفيق: منصة الكهرباء الموحدة استفاد منها 900 الف مواطن

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

 

 

استعرضت المجموعة الوطنية فيكسد سوليوشنز، اهم ما تم أنجازه من مشروعات بالتعاون مع الوزارات والهيئات والمؤسسات في مجالات الحلول الرقمية وأمن المعلومات في إطار رؤية الدولة للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة الى المواطنين وكذلك التوجه نحو خدمات التحول الرقمي وتامين البنية المعلوماتية وحماية البيانات.

 

وقال المهندس محمود توفيق الرئيس التنفيذى للمجموعة ، إن المجموعة قامت  بتطوير منصة رقمية متكاملة قادرة علي ان تستوعب كافة الخدمات التي تقدم للمواطن المصري، وايضا بناء منصة الهوية الرقمية Digital Identity، مشيرا إلى أنه من خلال تلك المنصة يستطيع المواطن الحصول علي الخدمات بشكل شخصي، بعد التأكد من احقيته رقمياً في الوصول للبيانات الخاصة به علي المنصة وكافة الحلول التقنية تم تطويرها بالكامل بعقول شباب مصري قادر علي المشاركة في هذا الانجاز الوطني والذي يتم من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعاون مع كافة الجهات والوزارات المشاركة ضمن المنظومة.

 

وأصاف توفيق،  في تصريحات صحفية،:" أنه في إطار تطوير منظومة الخدمات شاركت المجموعة في بناء المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء المؤمنة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،  والتي من خلالها استطاع اكثر من ٩٠٠ آلف مواطن تقديم طلبات العداد الكودي الكترونياً بشكل سهل وميسر، موضحًا، أن حجم الطلبات لوحدات المقدمة الي ٢ مليون طلب لوحدات، ودون الحاجه الي التوجه لمراكز الخدمات في وقت الاغلاق الكامل تيسيرا علي المواطنين، وجاري استكمال باقي الخدمات لتخفيف الأعباء ومنع التزاحم علي الخدمات لتصبح الكترونية بشكل متكامل.

 

واشار توفيق إلى أنه خلال العام 2020، تم اطلاق عدد من المنصات الرقمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها منصة الإشراف العلمي للطلاب، والتي تهدف الي سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بوضع الطلاب والطالبات، تحت الإشراف العلمي من خلال ميكنة دورة العمل، بداية من تقدم الطلاب بمستنداتهم للإدارة المركزية للبعثات عبر المنصة، والحصول على كافة الموافقات اللازمة، وتوثيق قيد الدارسين إلكترونيًّا سواء من خلال المكاتب الثقافية التابعة للوزارة بالخارج أو السفارات والقنصليات المصرية، وانتهاءً بإرسال المستندات إلكترونيا إلى إدارة التجنيد والتعبئة لإتمام إجراءات تأجيل التجنيد وإصدار تصاريح السفر بشكل إلكتروني للمعنيين.

 

وتابع توفيق، أن العام 2020 شهد اطلاق منصة " ادرس في مصر"، والتي تهدف الي تقديم وتيسير الخدمات على الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، موضحًا أن المنصة متكاملة ومرتبطة بكل الجهات المعنية بملف الطلاب الوافدين، وذلك بهدف  انهاء إجراءات الالتحاق بالجامعات، موضحًا أنها  مربوطة بالجامعات الحكومية، المجلس الأعلى للجامعات وإدارة الطلاب الوافدين، والجامعات الخاصة في المرحلة الثانية، لافتًا  إلى أن المنصة تهدف إلى تسهيل حصول الطالب على التأشيرة الدراسية لدخول البلاد، وتواصل بين وزارة الخارجية والسفارات بالخارج والإدارة المركزية للوافدين بشكل مباشر.

 

وأكد ، أن المجموعة حرصت علي ان تتوافر العناصر الاساسية لتصبح  قادرة علي استدامة المشروعات الاستراتيجية، الموكلة اليها مثل فرق ادارة المشروعات "البحث والتطوير- تطوير البرمجيات"، وكذلك التوافق مع المعايير العالمية في استخدام التكنولوجيات المتطورة والتوافق مع معايير الامن السيبراني، مؤكدا على ان الدولة اعتمدت اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وكذلك قانون حماية البيانات، وتسعى المجموعة وفقاً لاستراتيجية التوسع في تقديم خدمات التحول الرقمي والأمن السيبراني للعمل علي رفع كفاءه خدمات الدعم المقدمة للعملاء والوقوف علي نموذج تشغيل مستدام وقابل للتوسع والتأقلم  وفتح شراكات واعمال جديدة في الشرق الأوسط وافريقيا.

 

وأوضح توفيق، أن الدولة أولت اهتماما كبيرا خلال الأعوام الستة الماضية اهتماما بإتاحة الفرصة امام الشركات المصرية والمجموعات الوطنية، في المشاركة ضمن المشروعات القومية وخاصة المشروعات المنبثقة من البرنامج الوطني "مصر الرقمية"، حيث اصبحت الفرص متاحة للمجموعة الوطنية متمثلة في فيكسد سوليوشنز لخدمات التحول الرقمي والتي بدأت منذ العام ٢٠٠٧ وبأيادي وعقول المطورين والمبدعين من الشباب المصري في الدخول ضمن استراتيجية وخارطة طريق التحول الرقمي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منصة الكهرباء الموحدة مصر محمد توفيق عداد كودى

أخبار تهمك

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح مونديال اليد

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 36 دقيقة

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

أوزيل يوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

منذ 36 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 6 ساعات

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

بروتوكول بين 'الآثار والاتصالات' برعاية رئيس الوزراء لمواكبة التطور الرقمي

18 % معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنهاية الربع الثالث

وزير الاتصالات: الأمن السيبراني أحد أهم أركان استراتيجية بناء مصر الرقمية

وزير الاتصالات: حريصون على تبادل الخبرات بين الدول الأفريقية في مجالات العمل البريدي

محمد معيط : العاصمة الإدارية طفرة تكنولوجيا

الإمارات تدخل عام 2020 بأول محكمة رقمية في العالم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

05:31 م

فادي فريد يتحدى الأهلي

05:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض