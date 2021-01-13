بالبرنص..إليسا تبهر متابعيها عبر "إنستجرام"

Advertisements

شاركت الفنانة إليسا صورة من أحدث جلسات تصوير لها، عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت إليسا بالبرنص، ميك أب صاخب، وأبهرت متابعيها بهذه الإطلالة، وكتبت تعليقا قائله: "صباح الخير".



وطرحت إليسا مؤخرا أغنية "صاحبة رأي" والتي حققت نجاحا كبيرا عقب طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وتقول كلمات الأغنية: "أنا صاحبة رأي وعايشة حياتي في وجهة نظري.. ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه.. وأبويا علمني ما خفش ودايما أواجه قدري.. وما دام على حق ما خفش دا مبدأ عايشة عليه.. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الضهر وفي عز الصيف.. أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف.. لكن لوني واحد مش بمشي بألوان الطيف".