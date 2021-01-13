نجم أتلتيكو مدريد: لقد تأثرت كثيرًا بالانتقادات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:02 م
بوابة الفجر
وكالات
أكد ساؤول نيجيز نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن معاناته من أزمة ثقة بعد تراجع مستواه بشكل انعكس على حياته الشخصية.

وقال ساؤول بعدما سجل هدفه الأول هذا الموسم خلال الفوز 2-0 على إشبيلية يوم الثلاثاء "كرة القدم ليست مجرد 11 لاعباً ضد 11، فما يحدث داخل الملعب ينعكس على عائلتك وعلاقتك بالآخرين".

وأضاف "عندما لا تسير الأمور بشكل جيد، تصبح الأمور صعبة حقاً".

وبدأ ساؤول مسيرته في أكاديمية أتلتيكو وتدرج في صفوف الناشئين حتى أصبح من أهم لاعبي الفريق الأول والتحق بمنتخب إسبانيا.

لكن بعد الغياب عن ثلاث مباريات فقط في الدوري الموسم الماضي، لم يعد يلعب باستمرار مع أتلتيكو هذا الموسم، ولم ينضم لتشكيلة منتخب بلاده منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

وتحدث ساؤول بصدق في مقابلة الأسبوع الماضي عقب الخروج المفاجئ من كأس ملك إسبانيا أمام كورنيا المغمور وقال إنه "لا يشعر بأنه في حالة جيدة من ناحية المشاعر"، قبل أن يضيف "الفريق في حالة جيدة في الوقت الحالي لكني لست كذلك".
وبعد التسجيل أمام إشبيلية، أكد ساؤول أنه تأثر بالانتقادات.

وأضاف "الناس لا ترى المجهود الذي تبذله، لكنها ترى فقط لاعباً يفتقر للثقة وأغلب الناس لا تساعد. عض الناس تطلق كل أنواع الإهانات ضدك، لكن هناك بعض الأشخاص يقدمون المساعدة وهؤلاء هم الذين تتذكرهم وتقدرهم".

وتابع "في أحد الأيام جاءت جماهير أتلتيكو لتشجعني وهذا ساعدني كثيراً وأنا ممتن جداً لهم. سأواصل العمل حتى أجعلهم فخورين بي".

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