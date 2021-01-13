كاديلاك تشوقنا لسيارتها الكهربائية "سيليستك" (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:43 م
كاديلاك سيليستك
كاديلاك سيليستك
نشرت شركة "كاديلاك " فيديو تشويقي لسيارتها الكهربائية الجديدة "سيليستك".

وصورت كاديلاك السقف البانورامي بدرجات تعتيم متعددة وشاشة بكامل عرض الكونسول الوسطي والتي ستوفر ميزات ترفيهية ومعلومات مختلفة عن السيارة والطقس والملاحة.

ستوفر كاديلاك تصاميم داخلية فائقة الفخامة وتشطيبات من أفخم المواد إضافة لأداء مناسب للسيارة الفاخرة، ومن المتوقع أن تصل سيليستك إلى الأسواق في عام 2023.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاديلاك سيليستك كاديلاك سيليستك سياراة كهربائية اسعار سيارات كاديلاك

أخبار تهمك

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

أوزيل يوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

منذ 38 دقيقة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح مونديال اليد

منذ أقل من ساعتين

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ 36 دقيقة

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

أودي تشوقنا لـ e-tron الكهربائية قبل الكشف عنها (فيديو)

مرسيدس تشوقنا لسيارتها الجديد "CLA Class" (فيديو)

أودي تشوقنا لسيارتها الجديدة "AI me" قبل الكشف عنها (صور)

بنتلي تشوقنا لسيارتها الاختبارية EXP 100 GT (فيديو)

كاديلاك تكشف عن سيارتها الكهربائية الجديدة "ليريك"

كاديلاك تشوقنا لسيارتهيا "CT5-V و"CT4-V" بلاكوينج (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

05:31 م

فادي فريد يتحدى الأهلي

05:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض