كاديلاك تشوقنا لسيارتها الكهربائية "سيليستك" (فيديو)

نشرت شركة " كاديلاك " فيديو تشويقي لسيارتها الكهربائية الجديدة " سيليستك".





وصورت كاديلاك السقف البانورامي بدرجات تعتيم متعددة وشاشة بكامل عرض الكونسول الوسطي والتي ستوفر ميزات ترفيهية ومعلومات مختلفة عن السيارة والطقس والملاحة.





ستوفر كاديلاك تصاميم داخلية فائقة الفخامة وتشطيبات من أفخم المواد إضافة لأداء مناسب للسيارة الفاخرة، ومن المتوقع أن تصل سيليستك إلى الأسواق في عام 2023.



