أوزيل يوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

صرح الألماني مسعود أوزيل نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي عن الفارق بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد السابق والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، كما أكد أن سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد هو أفضل مدافع في جيله وأعرب عن عدم ندمه للعب للمنتخب الألماني.





وقال أوزيل أثناء نقاشه مع جماهيره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "أثبت ميسي أنه أحد أفضل اللاعبين في إسبانيا لكن رونالدو كان الأفضل في كل بلد لعب فيه".





وعما إذا راموس يعتبر أفضل مدافع في العالم، علق أوزيل قائلاً:"إنه مدافع من الطراز العالمي وظل بهذا المستوى لمدة تزيد عن عقد وأصبح قائدًا عظيمًا كما أن طموحه ورغبته في الفوز مذهلة، إنه أفضل مدافع في جيلي".





وعن الرحيل عن المنتخب الألماني، قال أوزيل: "لدي ذكريات رائعة في اللعب معهم، فزنا بكأس العالم 2014 وكنت جزءًا من حقبة رائعة للكرة الألمانية ولا أشعر بالندم على اللعب معهم".





واختتم أوزيل تصريحاته قائلاً:"لقد قيل الكثير عن انتهاء علاقتي مع منتخب ألمانيا لكنني لست نادما على قراري".