إداري غزل المحلة: الحديث عن خداع الفريق بالتعاقد مع شقيق موسيس النيجيري " عبث ولا يليق الرد علية "

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
أنور أبو الهيثم

 

أوضح سرور شحاتة، المدير الإداري لنادي غزل المحلة، أن الحديث الذي تناوله رواد السوشيال ميديا عن خداع النادي في صفقة المهاجم النيجيري ايدو موسيس، بالتعاقد مع شقيقه التوأم بدلا منه؛ يعد عبث ومن وحي خيال من أطلقه.

 

وتابع سرور غاضباً من العزل الصحي الذي يخضع لية نظراً لإصابته بفيروس كورونا، أن الفريق عند التعاقد مع موسيس، استعلم عنه في منطقة الفيوم التابع لها مصر المقاصة الفريق الذي كان يلعب له موسيس قبل التعاقد مع المحلة، لافتاً إلى كافة أوراق التعاقد مع موسيس جاءت مطابقة لبيانات اللاعب عند تعاقده مع المقاصة.

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