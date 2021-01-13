'الوطنية للصحافة' تهنئ رئيس مجلس النواب الجديد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:53 م
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام
ميسون أبو الحسن
تقدم المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء الهيئة، بخالص التهنئة للمستشار حنفي جبالي بفوزه برئاسة مجلس النواب في دورته التشريعية الجديدة، وبدء انعقاد أولى جلساته، متمنيًا له التوفيق والسداد في أداء مهمته انطلاقا من الدور التشريعي الكبير لمجلس النواب.

كما نقدم الشوربجي بخالص التهنئة للنائبين أحمد سعد الدين ومحمد أبوالعنين لفوزهما بمنصب وكيلي مجلس النواب، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقهم جميعًا في مسؤولياتهم الجِسام لما فيه خير وصلاح البلاد، تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

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رئيس مجلس النواب الجديد حنفى الجبالى المستشار حنفي الجبالي

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