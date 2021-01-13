طارق شاش: المشروعات المتوسطة والصغيرة توفر 77% من فرص العمل(فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:50 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس طارق شاش، نائب الريس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مجلس النواب يلعب دورا أساسيا في دعم القطاع.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال 2021، بعد إقرار القانون بها»، مشيرا إلى أن القطاع يوفر أكثر من 77% من فرص العمل.

وأضاف شاش «ما يقرب من 20 مليون شخص يعملون في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة»، مؤكدا أن كافة الوزارات تستهدف دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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