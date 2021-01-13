تعديل موعد تدريبات الزمالك بأمر باتشيكو

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، تعديل موعد تدريبات الفريق الجماعية بداية من يوم الجمعة المقبل لتقام في الساعة الخامسة بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

ومنح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية لمدة 48 ساعة بعد الفوز على المصري بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم أمس الثلاثاء على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة للدوري الممتاز.

ويستعد الفريق لمواجهة الجونة في اللقاء المقرر له يوم 19 يناير الجاري بالجولة الثامنة للدوري الممتاز.

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