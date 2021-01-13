عزة مصطفى: مصر تستضيف مونديال اليد في تحد جديد رغم كورونا (فيديو)

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:47 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
قال الإعلامية عزة مصطفى، إن أنظار العالم تتجه حاليا إلى مصر حيث يجرى افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد رجال.

وأكدت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن مصر تستضيف بطولة كأس العالم لكرة اليد في تحدي جديد رغم أزمة كورونا، مشيدة بافتتاح البطولة: «شيء مبهر ومحترم يليق بمصر ومكانتها».

أعربت عن أملها بفوز المنتخب المصري خلال مباراة الليلة بكأس العالم.

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