تعرف على أصغر إرهابي من النازيين الجدد في المملكة المتحدة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:46 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي

رصدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا حول أصغر إرهابي في المملكة المتحدة، مبينة أنه مراهق من النازيين الجدد في بريطانيا، وهو أصغر إرهابي مُدان في سن الـ16 عاما بعد أن دبر حربا عرقية.

وقالت القناة: " ماهي القصة.. جاك ريد صاحب الـ18 عاما دبر هجوما إرهابيا على المدارس في بريطانيا.. تم القبض عليه في نوفمبر "2019.

وأوضحت القناة في تقريرها، أنه بعد أن أدين بـ6 جرائم أمام محكمة التاج بمدينة مانشستر بعد محاولته بدء حرب عرقية عندما كان بعمر 16 عاما وحكم عليه بالسجن 6 أعوام وثمانية أشهر.

ونوهت القناة في تقريرها، بأن القاضي أمر في البداية بأن يظل المدعي عليه مجهول الهوية لكن تغير الرأي وتم إعلان اسمه، وأوحت التحقيقات أن ريد بدأ البحث عن مواد متطرفة منذ أن كان بعمر 12 عاما وتمت إحالته إلى برنامج الحكومة لمنع التطرف.

وأكد التقرير، أن ظاهرة جاك ريد أثارت ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يستخدم صورة إيان سميث الزعيم الأبيض لدولة روديسيا الغير معترف بها حينها والمعروفة بزيمبابوي حاليا كصورة لملفه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ولفت تقرير القناة، إلى أن تحليل بيانات أجهزة ريد أوضح بحثه عن هجمات للذئب المنفرد فضلا عن مصطلحات أخرى مثل المتفجرات والسكاكين والأسلحة النارية، وفي في محاكمته القاضي ديفيد ستوكديل قال إن أكثر العناصر إثارة للدهشة في القضية هو أن ريد شابا ذكيا للغاية.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ ساعتين

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

منذ ساعة

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 6 ساعات

أوزيل يوضح الفارق بين ميسي ورونالدو

منذ 35 دقيقة

عاجل.. وصول الرئيس السيسي لاستاد القاهرة للمشاركة في حفل افتتاح مونديال اليد

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

منذ ساعة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعتين و 35 دقيقة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ حوالي 3 ساعات

حلمي طولان يستقر على صفقة جديدة بعد تعثر ضم نجم الأهلي

منذ 33 دقيقة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:30 م

مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

05:31 م

فادي فريد يتحدى الأهلي

05:00 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض