تعرف على أصغر إرهابي من النازيين الجدد في المملكة المتحدة

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رصدت قناة "الغد"، تقريرا مصورا حول أصغر إرهابي في المملكة المتحدة، مبينة أنه مراهق من النازيين الجدد في بريطانيا، وهو أصغر إرهابي مُدان في سن الـ16 عاما بعد أن دبر حربا عرقية.



وقالت القناة: " ماهي القصة.. جاك ريد صاحب الـ18 عاما دبر هجوما إرهابيا على المدارس في بريطانيا.. تم القبض عليه في نوفمبر "2019.



وأوضحت القناة في تقريرها، أنه بعد أن أدين بـ6 جرائم أمام محكمة التاج بمدينة مانشستر بعد محاولته بدء حرب عرقية عندما كان بعمر 16 عاما وحكم عليه بالسجن 6 أعوام وثمانية أشهر.



ونوهت القناة في تقريرها، بأن القاضي أمر في البداية بأن يظل المدعي عليه مجهول الهوية لكن تغير الرأي وتم إعلان اسمه، وأوحت التحقيقات أن ريد بدأ البحث عن مواد متطرفة منذ أن كان بعمر 12 عاما وتمت إحالته إلى برنامج الحكومة لمنع التطرف.



وأكد التقرير، أن ظاهرة جاك ريد أثارت ردود أفعال على وسائل التواصل الاجتماعي حيث كان يستخدم صورة إيان سميث الزعيم الأبيض لدولة روديسيا الغير معترف بها حينها والمعروفة بزيمبابوي حاليا كصورة لملفه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



ولفت تقرير القناة، إلى أن تحليل بيانات أجهزة ريد أوضح بحثه عن هجمات للذئب المنفرد فضلا عن مصطلحات أخرى مثل المتفجرات والسكاكين والأسلحة النارية، وفي في محاكمته القاضي ديفيد ستوكديل قال إن أكثر العناصر إثارة للدهشة في القضية هو أن ريد شابا ذكيا للغاية.



