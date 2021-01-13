أوبك: خفض النفط السعودي سيساعد في مواجهة تراجع الطلب





أعلن الأمين العام لمنظمة أوبك الأربعاء إن خفض إنتاج النفط الطوعي السعودي سيساعد السوق في خضم تراجع موسمي للطلب على الخام بالربع الأول من السنة.





كانت السعودية، أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فاجأت السوق في وقت سابق من الشهر الحالي عندما تعهدت بخفض إنتاجها مليون برميل يوميا إضافيا في فبراير شباط ومارس آذار.





وأعلن الأمين العام للمنظمة إن مخزونات النفط العالمية "مرتفعة جدا"، سواء في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو غيرها.