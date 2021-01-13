مفاجأة جديدة.. باتشيكو يوافق على رحيل نجم الزمالك

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

وافق البرتغالي جيمي باتشكيو المدير الفني للزمالك على إعطاء الضوء الأخضر لمجلس إدارة القلعة البيضاء من أجل الموافقة على رحيل نجم الفريق المغربي محمد أوناجم.

وكشفت تقارير صحفية أنه هناك تحفظات من جانب المدير الفني البرتغالي على المستوى الذي يقدمه النجم المغربي في المباريات والتدريبات خلال الفترة الماضية.

وطلب المدير الفني البرتغالي من إدارة الزمالك بشكل واضح رحيل أوناجم وبحث إمكانية التعاقد مع محترف أجنبي جديد في مركز رأس الحربة.

جدير بالذكر أن الزمالك حصد حتى الآن 13 نقطة في بطولة الدوري بعد 5 مباريات خاضها الفارس الأبيض حتى الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

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