غادة عادل تتصدر بوستر فيلمها الجديد "أهل الكهف"

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شاركت الفنانة غادة عادل، صورة من بوستر فيلم "أهل الكهف" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتصدرت الفنان غادة عادل، بوستر فيلم "أهل الكهف"، وظهرت بإطلالة قديمة.



فيلم "أهل الكهف" بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، مصطفى فهمي، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم أحمد لوكسر، أحمد الشربيني وهو من إنتاج وليد منصور، وإخراج عمرو عرفة.