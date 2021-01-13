محمد رمضان يشوق جمهوره مسلسل "موسى" بصورة من الكواليس

الأربعاء 13/يناير/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان محمد رمضان، صورة من كواليس تصوير مسلسله "موسى" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "رمضان" قائلا: "من كواليس موسى بإذن الله مَلحمة #رمضان٢٠٢١ إنتاج سينرچي تأليف ناصر_عبدالرحمن إخراج محمد_سلامة ثقة_في_الله_نجاح يليق بكم".

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق

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