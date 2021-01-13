وزارة المالية تكشف حقيقة امتناعها عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ميغلاش عليك"

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نفى رجب محروس، المتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، ما تردد عن امتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ميغلاش عليك".



وقال "محروس" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" إن تم صرف المبالغ المستحقة للتجار المشاركين والذين استوفوا مستنداتهم، مشيرًا إلى أن عمليات الصرف تمت عن طريق تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك.



وناشد التجار باستيفاء جميع المستندات المطلوبة من أجل إتمام عملية صرف مستحقاتهم والتي تمثلت في رقم التسجيل الضريبي للقيمة المضافة، وإفادة المأمورية المختصة بتقديم الإقرار الضريبي عن مدة المبادرة، والمبالغ المسددة لحساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة، وأرقام الحسابات البنكية الذين يرغبون في إضافة مستحقاتهم إليها.



وكان تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك"، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع الوزارة عن صرف مستحقات التجار المشاركين في مبادرة "ما يغلاش عليك".

وأوضح المركز الإعلامي أن وزارة المالية صرفت مستحقات التجار المشاركين في المبادرة، الذين استوفوا جميع المستندات المطلوبة، حيث تتم عمليات الصرف من خلال تحويل الأموال على حساباتهم بالبنوك، مُشيرًا إلى الاستمرار في صرف مستحقات التجار المشاركين في هذه المبادرة، فور استيفاء المستندات المطلوبة، مُناشدًا التجار الذين شاركوا بالمبادرة، ولم يستوفوا جميع مستنداتهم المطلوبة، سرعة موافاتها لصرف كل مستحقاتهم.