المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:05 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
مصطفى فكيه

طرح المنتج وليد منصور، بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف" بطولة خالد النبوى، ونغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

حيث قام وليد منصور، منتج الفيلم، بنشر الصور وعلق عليها قائلاُ:" من التصميمات الغير رسميه لفيلم اهل الكهف، معالجه سينمائية ايمن بهجت قمر، اخراج عمرو عرفه، انتاج وليد منصور، ومونتاج احمد حمدي، مدير تصويًر وائل درويش، مهندس ديكور سامر الجمال، موسيقي تصويريه هشام نزيه، تالنت ميديا برودكشن، رشيدي برودكشن".

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.
وقد احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد.
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"
المنتج وليد منصور ينشر بوسترات غير رسمية لفيلم "اهل الكهف"

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وليد منصور فيلم اهل الكهف خالد النبوى اهل الكهف

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