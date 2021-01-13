السيسي يرحب بضيوف مصر ويُعلن بداية افتتاح مونديال اليد في نسخته الـ27

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي بجميع ضيف مصر في أكبر تجمع رياضي في الوقت الحالي، معلنًا بداية افتتاح مونديال اليد للرجال في دورته السابعة والعشرين بمشاركة 32 منتخبًا خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري.

وصل قبل قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ستاد القاهرة الدولي بمجمع الصالات المغطاة للمشاركة في افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 وحتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء.

ومن المقرر أن يحيي حفل الافتتاح المطرب تامر حسني، قبل انطلاق البطولة بمباراة المنتخب الوطني لكرة اليد مع نظيره التشيلي.

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