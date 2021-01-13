تعرف على رسالة هاني رمزي ليسرا بعد تعافيها من كورونا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
حرص الفنان هاني رمزي على دعم صديقته الفنانة يسرا بعد إعلان تعافيها من فيروس كورونا المستجد والذي يجتاح العالم حالياً.

ونشر هاني رمزي صورة لها عبر حسابه بإنستجرام وكتب : ألف حمدالله على السلامة يا حبيبة الكل ربنا يتمم شفاء كل مريض يارب.

يشار أن الفنانة يسرا أعلنت عن تعافيها من فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب قضاء ثلاث أسابيع في الحجر المنزلي وتلقيها العلاج.

وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائله: "الحمد لله دائما وأبدًا.. بشكر كل أصدقائي وحبايبي والجمهور العزيز والقريب جدًا من قلبي على دعواتكم ليا.. الحمد لله النتيجة بعد ٣ أسابيع سلبية.. لسه ملتزمة بالعلاج والراحة بسبب المضاعفات ولكن دعائكم وحبكم الدائم وكرم ربنا سبب في خروجي من الأزمة.. بحبكم من قلبي وخلوا بالكم على نفسكم.. وربنا يحفظ الجميع".

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