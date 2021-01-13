تحصيل مليار و239 مليون و392 ألف جنيه من طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقليوبية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ارتفاع عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء التي جرى تسلمها من المواطنين خلال الفترة الماضية، خاصة بعد التخفيضات فى أسعار متر التصالح، التي أقرتها المحافظة بنطاق القرى والمناطق ذات الطبيعة الخاصة وتحديد أسعار تتلائم مع طبيعتها ومراعاة الظروف الاجتماعية لسكان تلك المناطق.

وأضاف "الهجان"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه بلغ إجمالي طلبات التصالح التي تسلمتها الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية اليوم 68 طلب تصالح على مخالفات البناء بحصلات 584 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى عدد الطلبات التي جرى تسلمها من المواطنين 220761 طلب تصالح، كما جرى تحصيل مليار و239 مليون و392 ألف جنيه.

وكشف المحافظ، أن إجمالي طلبات المراكز والمدن جاءت في بنها 34607، وطوخ 45668، وكفر شكر 10775، وهي المركز الأعلى، وشبين القناطر 16529، وقها 1420، وقليوب 24674، والخانكة، و39481، والخصوص 7944، والقناطر 24955، وشرق شبرا 7160، وغرب شبرا 7548.

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