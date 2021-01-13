ياسمين عبد العزيز تتألق في أحدث ظهور لها
الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:22 م
مي مرسي
شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة من أحد جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "عبد العزيز" في الصورة بإطلالة متألقة، وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "غزل".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "جميلة – قمر ما شاء الله – دائمًا متألقة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بمشاركة عدد من الفنانين منهم كريم فهمي وشريف منير.
وظهرت "عبد العزيز" في الصورة بإطلالة متألقة، وشعر منسدل على كتفها، وكتبت تعليقا قائله: "غزل".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها: "جميلة – قمر ما شاء الله – دائمًا متألقة".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ونحب تاني ليه" بمشاركة عدد من الفنانين منهم كريم فهمي وشريف منير.
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