محمد عبد الرحمن في الحلقة الـ9 من إسعاف يونس

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شارك الفنان محمد أنور صورة من كواليس تصوير مسلسل "إسعاف يونس" وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت "أنور" تعليقا قائلا: "شرفني ونورني النجم #محمد_عبدالرحمن ضيف شرف الحلقة التاسعة من مسلسل #إسعاف_يونس

كده نزل ٩ حلقات من المسلسل وانتظروا الحلقة والأخيرة بكرة حصريًا علي watch it".



مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.



