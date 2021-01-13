الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف

 

يبحث مسؤولو الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض بضم صفقة هجومية جديدة خلال الفترة الجارية من الانتقالات الشتوية.

 

الزمالك يتحرك لضم حسام حسن مهاجم سموحة

 

فتح مسؤولو الزمالك خطوط تواصل مع إدارة سموحة السكندري بشأن الحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الموج الأزرق ومنتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

من جانبه طلب فرج عامر رئيس نادي سموحة، الحصول على مبلغ 40 مليون جنيه مقابل التخلي عن خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندري، لصالح الزمالك في الشتاء.

 

ويبحث مسؤولو الزمالك إدخال صفقة تبادلية بعرض المهاجم المغربي حميد أحداد لتخفيض مطالب سموحة المالية، بشأن التخلي عن حسام حسن لصالح القلعة البيضاء.

 

وفي سياق آخر رفض مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، كافة محاولات مسؤولو القلعة البيضاء للبقاء داخل قلعة ميت عقبة لبقية الموسم رغبة في السماح له بالرحيل للإحتراف الخارجي.

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