رونالدو يُزين قائمة يوفنتوس لمواجهة جنوى في كأس إيطاليا

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي يوفنتوس قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة جنوى اليوم الأربعاء لحساب مباريات ربع نهائي كأس إيطاليا.


وجاءت إختيارات بيرلو مفاجأة بالنسبة للبعض حيث إستبعد الارجنتيني باولو ديبالا والهولندي ماتياس دي ليخت واليكس ساندرو وخوان كوادرادو.


وجاءت القائمة على النحو التالي :-

حراسة المرمى: بوفون - تشيزني - بنسوليو.

الدفاع: كيليني - دانيلو - بونوتشي - ديميريل - دراجوسين - فرابوتا - ويسلي - كابيليني.

الوسط: آرثر - رابيو - رامزي - بنتانكور - برنارديسكي - بورتانوفا - كولوسيفسكي - رانوكيا.

الهجوم: رونالدو - موراتا - رافيا - كوريا.

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