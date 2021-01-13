القوات المسلحة تنظم إحتفالية لتسليم شهادات الإعتماد الدولية "ISO" للكلية الجوية

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:27 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
نظمت القوات المسلحة إحتفالية لتسليم شهادات الإعتماد الدولية "ISO" من شركة " IAS " الأمريكية للكلية الجوية، والتى جاءت تتويجًا لإهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة والدعم الذى توليه للمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة لتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن ورفع رايته خفاقة فى كافة المحافل الإقليمية والدولية. 

جاء ذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمى قائد القوات الجوية، واللواء أ ح مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع نائبًا عن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ومحافظ الشرقية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين لعدد من الدول الصديقة والشقيقة وعدد من قادة الكلية الجوية السابقين وعدد من رؤساء الجامعات المدنية المصرية.

بدأ الإحتفال بكلمة مدير الكلية الجوية أكد فيها على تنفيذ جميع المعايير الدولية لصالح جودة العملية التعليمية والإرتقاء بالمستوى العلمى إستنادًا على الأسس العلمية المدروسة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء شركة " IAS " الأمريكية المانحة لشهادات الإعتماد الدولية بالمستوى المتميز للكلية الجوية وما تتضمنه من تخصصات متطورة تعمل بأعلى معايير الجودة العالمية بما يؤهلها للوصول إلى درجة الريادة فى مختلف المجالات التخصصية الجوية.

وفى نهاية الإحتفال تم منح شهادات الأيزو للكلية الجوية وتكريم الضباط المتميزين لما قدموه من جهد من أجل حصول الكلية على تلك الشهادات الدولية المرموقة.

يأتى ذلك تتويجًا لجهود القوات المسلحة لدعم المنظومة التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية وتشجيع الجهود ومواكبة التطور العلمى والتكنولوجى المستمر.

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