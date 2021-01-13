شاهد.. تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بالمدير التنفيذي لشركة سيمنز

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:25 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
عرضت فضائية "اكسترا نيوز" لقطات حية رصدت اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل المدير العام التنفيذي لشركة سيمنز ونائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير.

وتناول الاجتماع استعراض الاتفاق النهائي لقيام شركة سيمنز بإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس السيسي أن خط القطار الكهربائي سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة.

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