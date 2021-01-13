محمد كشك: المرأة المصرية هي عمود البيت

وتابع كشك من خلال برنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو "معاك" قائلًا: "قطبين الأهلي والزمالك، الأسطورة والكابيتنو، ونبارك أيضًا الثعلب الصغير كابتن حازم إمام والده كان أحد أعمدة منتخب مصر، وكان جندي بحرب أكتوبر، جابولنا كأس 1998، حازم كان الكورة بتحب تروح لرجله، أحد الأوائل الذين احترفوا في إيطاليا".







وواصل حديثه قائلًا: "انهارده أول حدث تاريخي يحصل هنا في مصر بترأس فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وإن هذا خير دليل ورد على من يتدشقوا بالعنصرية، وإن الدولة تقف مع المرأة، ودعمها الرئيس بهذا، والمرأة المصرية فوق الرأس، وهذا مكانك الطبيعي إنك تكوني قائدة".