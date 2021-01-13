محمد كشك: المرأة المصرية هي عمود البيت

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:21 م
محمد كشك
محمد كشك
هالة الشحات
هنأ الإعلامي محمد كشك، كلٍ من حسام غالي، وحازم إمام لتأديتهم اليمين الدستوري أمام مجلس النواب 2021.

وتابع كشك من خلال برنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو "معاك" قائلًا: "قطبين الأهلي والزمالك، الأسطورة والكابيتنو، ونبارك أيضًا الثعلب الصغير كابتن حازم إمام والده كان أحد أعمدة منتخب مصر، وكان جندي بحرب أكتوبر، جابولنا كأس 1998، حازم كان الكورة بتحب تروح لرجله، أحد الأوائل الذين احترفوا في إيطاليا".

وواصل حديثه قائلًا: "انهارده أول حدث تاريخي يحصل هنا في مصر بترأس فريدة الشوباشي تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2021، وإن هذا خير دليل ورد على من يتدشقوا بالعنصرية، وإن الدولة تقف مع المرأة، ودعمها الرئيس بهذا، والمرأة المصرية فوق الرأس، وهذا مكانك الطبيعي إنك تكوني قائدة".

أخبار تهمك

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ حوالي 3 ساعات

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 16 ساعة

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يبدأ مفاوضاته للتعاقد مع بديل مصطفي محمد

منذ 35 دقيقة

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعتين و 55 دقيقة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 7 ساعات

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:00 م

فادي فريد يتحدى الأهلي

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

04:01 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

04:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض