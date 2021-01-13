تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:22 م
بوابة الفجر
محمد كشك


قاد عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة، حملة استهدفت الوحدة المحلية بمنية محلة دمنه خلال توجهه لفحص احدي الشكاوي بالقرية، في طار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم، ووفقا لتوجيهات المحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وأثناء الزيارة تبين عدم وجود 27 من العاملين بالوحدة ورفع مذكرة للمحاسب هاني سليمان رئيس مركز ومدينة المنصورة الذي قرر على الفور إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.
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وقام نائب رئيس مركز ومدينة المنصورة بإجراء معاينة على الطبيعة لأحد المباني استجابة لشكوى أحد المواطنين.


وبفحص الرخصة ومطابقتها مع الوضع على الطبيعة تبين سلامة المبنى والتزامه بالمواصفات الفنية والرسم الهندسي.


تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة
تفاصيل حملة تكشف غياب 27 موظف عن العمل في وجدة محلية بالمنصورة

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