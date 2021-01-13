تامر حبيب يثير الجدل بتعليقه على وفيات شهر يناير

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:17 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
أثار السيناريست تامر حبيب الجدل بتعليقه على وفيات شهر يناير لعام 2021.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :" يا أستاذ عزرئيل.. ممكن بس يومين أو حتى يوم إجازة في الأسبوع عشان كده على آخر يناير مش هلاقي حد أعزي فيه ده لو حضرتك مشرفتنيش بالزيارة.

يشار أن السيناريست تامر حبيب قدم مؤخرًا مسلسل" لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد داوود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان".

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

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