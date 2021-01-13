ضبط مدرب كرة قدم في الدقهلية بعث رسائل جنسية لطالب

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اتهم صاحب مكتبة بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية في محافظة الدقهلية من خلال محضرا مدرب كرة قدم، بارسال رسائل عبر تطبيق الهاتف المحمول " واتس أب " على تليفون نجلة تتضمن إيحاءات جنسية لتحريض نجلة على الشذوذ



تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بتحرير " وجية ا ر ع " 40 سنة صاحب مكتبة ومقيم قرية " العصافرة " دائرة نركز المطرية وبرفقة نجلة "محمد وا ر " 14 سنوات طالب، ومقيم بذات القريه، محضرا تضررة من " أحمد خ ا " ۳۹ مدرب كرة قدم، ومقيم بذات القرية

القيامه بارسال رسائل عبر تطبيق الهاتف المحمول " واتس أب " على تليفون نجلة تتضمن إيحاءات جنسية لتحريض نجلة على الشذوذ، وبسوال نجل المبلغ أيد ذات المضمون.





وبتكثيف الجهود الأمنية تم ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بقصد إختبار اخلاق وسلوكيات نجل المبلغ، عن ذلك المحضر رقم ۲۰۲۱۱۰۲ إدارى مركز المطرية، وجاري العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات.



