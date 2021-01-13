اتحاد أمهات مصر لـ"المدارس الدولية": أرجوكم خلي في رحمة بولي الأمر
الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:18 م
هالة الشحات
وصفت شاهيناز الشلقامي، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن المقابلة الشخصية التي تجريها المدراس "ناشيونال والانترناشيونال" بالغريبة، متابعًة: "بياخدوا الأطفال في أوضة ويسألوا دون وجود تربوييين، والأسئلة بتكون مستفزة جدًا، ونوع اللبس والفاكهة بتاكل ايه، ولازم الطالب يجاوب باللغة الإنجليزية".
وأضافت الشلقامي، أثناء حديثها في مداخلة هاتفية لبرنامج "خبلانة" المذاع عبر راديو معاك للإعلامي محمد كشك، أن الأسئلة أيضًا الموجهة لأولياء الأمور مستفزة، ويسألوا أيضًا عن المبالغ المالية وارصدة بنوك.
وناشد اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم المدراس الخاصة بعدم وضع مثل هذه الأسئلة، خاصًة بعد تأثر بعض الأسر بحائحة كورونا ومراعاة الظروف المادية، بجانب توضيح سبب الرفض بعد المقابلة وإمكانية استعادة المبلغ المالي المدفوع، مواصلة: "ياريت يكون هناك رأفة بولي الأمر".