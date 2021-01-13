اتحاد أمهات مصر لـ"المدارس الدولية": أرجوكم خلي في رحمة بولي الأمر

وصفت شاهيناز الشلقامي، منسق اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن المقابلة الشخصية التي تجريها المدراس "ناشيونال والانترناشيونال" بالغريبة، متابعًة: "بياخدوا الأطفال في أوضة ويسألوا دون وجود تربوييين، والأسئلة بتكون مستفزة جدًا، ونوع اللبس والفاكهة بتاكل ايه، ولازم الطالب يجاوب باللغة الإنجليزية".