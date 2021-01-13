جولة تفقدية لرئيس جامعة بني سويف داخل كلية علوم الأرض

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قام الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، بجولة تفقدية داخل كلية علوم الأرض لمتابعة إنجاز التشطيبات النهائية للأدوار العليا بالكلية، وكان في استقباله الدكتور على قرني عميد الكلية والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومدير الكلية.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات للأدوار الجديدة والتجهيزات اللازمة لها، مع مراعاة أحدث طرق الأمان والسلامة المهنية، واستعدادا لاستقبال الطلاب فور صدور قرارات استئناف الدراسة.

واستمع الدكتور منصور خلال الجولة لآراء وتصورات عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين المتواجدين في ضوء التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، مع التشديد على ضرورة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لمبنى الكلية على مدار اليوم.

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