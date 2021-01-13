الإعلامية نورا أحمد تخوض تجربة الموضة

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:10 م
نورا أحمد
نورا أحمد
هالة الشحات

تستعد الاعلاميه نورا أحمد لتقديم برنامج جديد يحمل اسم " الموضه مع نورا " والذي سيتحدث عن صيحات الموضه وأحدث الازياء وكل مايخص ذلك .

وكانت نورا تفاضل بين العديد من البرامج ولكن فضلت هذا النوعيه بعد رغبه متابعيها الشديده في تقديم برنامج عن الازياء والموضه .

وتعد نورا واحده من أفضل الاعلاميات الشابات الذين لفتوا الأنظار إليهم في الفترة الاخيره حيث ستبدأ لهم الجميع بمستقبل باهر .

وفي الأغلب ستتجه نورا لتقديم برامج الموضه حيث تتمتع بذوق رفيع جعلها مؤهله لتقديم هذة النوعيه من البرامج.

يذكر أن الاعلاميه نورا أحمد تعد من مشاهير السوشيال والإعلام والإعلام والتواصل الاجتماعي وحققت شهرة واسعة من خلال صفحتها noraahmedofficial والتى تضع عليها موضوعات متميزة .

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