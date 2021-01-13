السلة ترفض تقطيعها.. المجاملات خارج حسابتنا ..و لن نرضخ للضغوطات

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
نفى عمرو مصيلحي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ماتردد حول انتشار اتهامات لمجلس إدراة الاتحاد المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمحاباة الاتحاد السكندري ضد الأهلي.

وقال مصيلحي أن   الاتهام بمحاباة ومجاملة الاتحاد السكندري بسبب تواجدي أنا وعبد المطلب وحسين البشبيشي  في الاتحاد المصري كلاعبين سابقين للاتحاد  أمر مؤسف لكننا نتواجد منذ 2008 ولم يظهر ذلك إلا بعد تتويج الاتحاد الموسم الماضي

وكشف مصيلحي أن الإتحاد لم يحصل علي اي بطولة منذ 2011 بعد ترك محمد مصيلحي للنادي فأخر  بطولة الاتحاد كانت في 2010 ومن وجهة نظري أن التغير حدث في النادي نفسه وليس الاتحاد المصري عادت البطولات للنادي بعودة محمد مصيلحي رئيس النادي مؤكدا أنه إذا كان النادي الأهلي لديه 5 دوري والاتحاد لديه 15 بطولة ، وإذا كان حصل علي الكأس 3مرات فالاتحاد حصل عليه 10 مرات أو أكثر علي ماااتذكر فالاتحاد له باع طويل في اللعبة  

وأوضح "كل عضو في مجلس إدارة الاتحاد له أصول من أندية مختلفة لكن لا نحكم بانتماءات" .. و عندما اتخذ الاتحاد المصري لكرة السلة قرارا بتأجيل أي مواجهة في حال إصابة أكثر من 6 لاعبين بفيروس كورونا ، قامت الأندية واعترضت
علي الرغم من أن  اتحاد كرة القدم قرر تأجيل المباراة حال إصابة 15 أو 16 لاعب بفيروس كورونا قرارنا بأكثر من 6 لاعبين جاء بعد مناقشات عديدة وأصبح قوام الفريق يصل ل35 لاعب من أجل مواجهة" فيروس كورونا " حتي لا يتوقف النشاط الرياضي مرة أخري في مصري

وشدد علي أنه بالرغم أن مواجهة السوبر هي بطولة شرفية غير مؤهلة لأي بطولة ولكن الاهلي هو من طالب بتأجيلها بسبب وجود اصابات داخل الفريق.."نظرية المؤامرة سبب وجود اعتراضات وتعتمد على شعبية الأندية 
لكن اتحاد السلة يتعامل مع الجميع بعدالة".

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