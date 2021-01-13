عاجل| "بدلة ميري وكارنيهات".. مفاجآت حول واقعة السطو المسلح على ضابط بالطريق الدائري الإقليمي



وبينت التحقيقات أن الجناة الأربعة، سرقوا السيارة وبداخلها ملابس ميري وبيادة وكارنيهات، خاصين بالضابط، وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إعادة جميع المسروقات.



في أقل من 5 أيام نجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في كشف ملابسات السطو المسلح على سيارة ضابط بإحدى الجهات، وسرقتها حال سيره بالطريق الدائري الإقليمي، جنوبي المحافظة، إذ تبين أن تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة، وتمكنت القوات من القبض عليهم وأخطر مدير أمن الجيزة.



وتلقى مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا، للرائد محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، بوقوع حادث سرقة بالإكراه بدائرة المركز.



معاينة العقيد محمد مختار مفتش مباحث فرقة شرق الجيزة بينت إلى أن مجهولين استولوا على سيارة ملاكي خاصة بضابط بإحدى الجهات، حال سيره بالطريق الدائري الإقليمي.



وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية الجناة، وتوصلت جهوده إلى أن تشكيلا عصابياَ وراء ارتكاب الواقعة، وإختبائهم بمركزي الصف واطفيح جنوب الجيزة.



وأ مأمورية تحت إشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة وتمكنت القوات من القبض عليهم، وتم إعادة السيارة المسروقة، وضبط السيارة المستخدمة في السرقة.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.

كشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار محمد حلمي رئيس نيابة الصف، أن المتهمين بالسطو المسلح على ضابط بإحدى الجهات، وسرقة سيارته بالطريق الدائري الإقليمي، ارتكبوا 4 وقائع بنفس الأسلوب، من بينهم واقعة الضابط.