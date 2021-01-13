موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي


يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر سيتي نظيره نادي برايتون ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ". 

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة. 

وتلعب المباراة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر. 

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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