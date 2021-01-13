سلطة الصحة الصينية تعلن أن وضع كورونا "معقد"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
وكالات
قال المتحدث باسم السلطة الصحية الصينية مي فنغ، اليوم الأربعاء، إن وضع الوقاية من "كوفيد-19" والسيطرة عليه في البلاد "معقد" و"يثير تحديا".

ولفت فنغ في مؤتمر صحفي إلى أن مناطق متعددة في الصين سجلت حالات إصابة متفرقة وتجمعات عدوى، مشيرا إلى أن تجدد ظهور الفيروس مؤخرا يتسم بأنه يستغرق مدة طويلة وينتشر على نطاق واسع في المناطق.

وقال إن هناك الكثير من الحالات الريفية التي تؤثر في كبار السن خلال هذه الموجة، كما تمت ملاحظة عمليات انتقال مجتمعية وعبر الأجيال في بعض المناطق.

ومع اقتراب ذروة السفر خلال عيد الربيع لعام 2021، من المتوقع أن تشهد الصين ارتفاعا في عدد المسافرين الدوليين أو بين المقاطعات.

ونصحت الهيئة الصحية المواطنين بعدم التجمع على نطاق واسع خلال العطلة وكذلك تجنب الرحلات غير الضرورية.

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