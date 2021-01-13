علا رشدي تستعيد ذكريات طفولتها بهذه الصورة

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تحرص الفنانة علا رشدي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



واستعادت علا رشدي ذكريات شبابها ، وشاركت جمهورها منذ قليل صورة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت علا بالصورة برفقة مدرسها وعلقت على الصورة ممازحة : واحدة صاحبتي لاقت صورتي مع مستر دعدوش ، مستر الفيزيا بتاعي زمان ، أول مرة أخد بالى إني أنا ومستر دعدوش عندنا نفس الحواحب.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" وذلك بالتعاون مع نيللي كريم وآسر ياسين.

