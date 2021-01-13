فادي فريد يتحدى الأهلي

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:00 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
عبر فادي فريد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي عن سعادته بالهدف الذي سجله في شباك فريق نادي سموحة في المباراة التي إنتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.


وفي تصريحات إذاعية قال فريد" نترقب مواجهة الأهلي التي تجمع الفريقان الأحد القادم على ملعب إستاد المكس حيث سنواجه بطل أفريقيا في مواجهة صعبة".


وأتم: " نسعى لدراسة الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد التعرف على نقاط القوة ونقاط الضعف التي توجد في صفوفه وسنلعب عليها لتحقيق الفوز".


وأنهى: " البنك الأهلي يتوفر على جهاز فني مميز للغاية بقيادة الكابتن محمد يوسف ونسعى إلى التواجد بين أندية الدوري العشرة في جدول الترتيب".

أخبار تهمك

جدول مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

منذ ساعتين و 6 دقيقة

وزيرة التجارة والصناعة تزف بشرى سارة لأصحاب المشروعات الصغيرة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

منذ ساعة و 16 دقيقة

الحكومة تحسم الجدل حول ارتفاع أسعار الكمامات والمطهرات

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات مُثيرة من مدرب إشبيلية بعد الخسارة أمام أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مجلس النواب الأمريكي يصوّت على قرار يطالب بتفعيل مادة عزل ترامب

منذ حوالي 14 ساعة

فادي فريد يتحدى الأهلي

منذ 17 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس الأربعاء

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يعلن غياب نجم الفريق 6 شهور بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتخذ قرارا هاما بشأن القناص

منذ ساعة الا ربع

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. السطو المسلح على سيارة ضابط بالطريق الدائري الإقليمي

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

منذ 18 دقيقة

ميدو: الأهلي حرم الإنتاج الحربي من أهم ما يميزه

منذ حوالي 11 ساعة

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:01 م

عاجل.. خطر جديد يهدد الأهلي قبل مونديال الأندية

رمضان صبحي يحسم مصيره من العودة إلى الأهلي

04:31 م

الزمالك يرفض تجديد عقد زيزو

03:00 م

موسيماني يستقر على قائمة الأهلي النهائية في مونديال الأندية

04:59 م

قبل الرحيل.. تفاصيل جلسة الأهلي مع جيرالدو

02:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | زفاف مـــولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 24.. «العائلة» رصاصة وحيد حامد وإسماعيل عبد الحافظ فى قلب الإرهاب الأسود

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مستقبل ترامب خارج البيت الأبيض