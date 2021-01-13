المصرية للاتصالات تنفرد بالنقل الرقمي الحصري لمباريات كأس العالم لليد

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


تواصل الشركة المصرية للاتصالات WE القيام بدورها الرائد في رعاية المنتخبات الوطنية في البطولات العالمية، وذلك برعايتها للمنتخب الوطني لكرة اليد كراعي شريك في بطولة العالم لكرة اليد Egypt 2021 والتي تنطلق في نسختها السابعة والعشرين في مصر في الفترة من 13 يناير وحتى 31 يناير 2021، 

وأعلنت الشركة عن حصولها على حقوق البث الرقمي الحصري لمباريات البطولة عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، لتكون بذلك المنصة الرقمية الوحيدة الناقلة لمباريات البطولة في الشرق الأوسط,وشمال أفريقيا بحيث تتيح للجمهور العربي كله الاستمتاع بتشجيع الفرق الوطنية والاستمتاع بمشاهدة حية وبجودة فائقة لجميع مباريات البطولة.  

كما أطلقت المصرية للاتصالات بالتزامن مع بدء فعاليات البطولة حملة لدعم تشجيع المنتخب المصري تحت عنوان "شجع لو فين"، وذلك من خلال دعوة الجمهور المصري للاستمتاع بمتابعة المباريات على قناة WE على موقع يوتيوب، ودعم المنتخب الوطني وتشجيعه من أي مكان وعبر أي أجهزة مرتبطة بالإنترنت.

تأتي هذه الرعاية لتؤكد حرص الشركة المصرية للاتصالات على مواصلة دعمها للمنتخبات الوطنية في كافة البطولات العالمية، فقد سبق للشركة رعاية منتخب كرة اليد في بطولة العالم في نسختها السادسة والعشرين والتي أقيمت عام 2019 بتنظيم مشترك بين الدنمارك وألمانيا، والتي حقق فيها المنتخب الوطني إنجازا كبيرًا بالحصول على المركز الثامن عالميا وسط أكبر وأعرق منتخبات كرة اليد العالمية. 

وقال المهندس عادل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات "فخورون برعايتنا للمنتخب الوطني لكرة اليد في هذه البطولة الكبرى، ونسعى دومًا إلى دعم الرياضة المصرية في كافة البطولات العالمية، مضيفًا أن النقل الرقمي الحصري لفعاليات البطولة يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الجمهور العربي لمتابعة المباريات وتشجيع الفرق الوطنية اعتمادًا على أحدث التقنيات التي توفرها الشركة كأول مشغل متكامل لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.

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