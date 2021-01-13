رابطة الدوري الإنجليزي تُحذر أندية البريميرليج

يتعيّن على أندية الدوري الانكليزي لكرة القدم أن تكون مثالا يحتذى به في الالتزام ببروتوكول فيروس كورونا المستجد أو المخاطرة بالعقوبات، بحسب ما حذّر الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري ريتشارد ماسترز.





وأرسلت الرابطة الاسبوع الماضي توجيهات جديدة للأندية تطلب فيها من اللاعبين تخفيف احتفالاتهم، مثل العناق بعد تسجيل الاهداف وتجنب المصافحة وتبديل القمصان.





اتبع ماسترز التوجيهات برسالة الى الاندية الثلاثاء "نحن محظوظون لقدرتنا على الاستمرار باللعب وتقديم مسابقتنا للجماهير في منازلهم في مختلف انحاء العالم".





تابع "هذا يجلب تدقيقا إضافيا ويتعين على البريميرليغ ان تكون رائدة في وضع نموذج صحيح يجب اتباعه".





ولم يتلق لاعبو مانشستر يونايتد الرسالة، اذ احتفلوا بعد تسجيل الفرنسي بول بوغبا هدف الفوز على بيرنلي (1-صفر) الثلاثاء، لينفردوا بالصدارة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافسيهم.





قال المدرب النرويجي أولي غونار سولشار بعد المباراة: "سنقوم بكل ما في وسعنا للالتزام بالإرشادات لأننا جميعا نريد استمرار كرة القدم بأمان".





وتواجه بريطانيا سلالة جديدة من فيروس "كوفيد-19" أكثر قابلية للعدوى. أغلقت المدارس والمتاجر غير الضرورية وتم حث المواطنين على العمل عن بُعد.





وبرغم الارتفاع الكبير في الاصابات والوفيات الاسبوع الماضي، أجلت رابطة الدوري بعض مباريات دوري النخبة، فيما ارتفع عدد المباريات المؤجلة في المستويات الدنيا.



