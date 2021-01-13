بتعليق كوميدي.. أحمد زاهر يشارك صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

الأربعاء 13/يناير/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان أحمد زاهر صورة من كواليس تصويره مسلسل "لؤلؤ" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "زاهر" تعليقا على الصورة قائلا: "منك لله يا نهال...ربنا ياخدك يا داليا.... وحشتيني يا لؤلؤ... طارق_نصار مسلسل_لؤلؤ".

ومسلسل "لؤلؤ" يشارك في بطولة المسلسل أحمد زاهر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان وملك أحمد زاهروسيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام.

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