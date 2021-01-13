الاقتصاد الفرنسي ينكمش 9 % في الربع الأخير من 2020

الأربعاء 13/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
سجل اقتصاد فرنسا انكماشا أربعة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
               
وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الأربعاء إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش تسعة بالمئة على مدى العام الماضي.

كما قدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض سبعة بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة.

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