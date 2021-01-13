الاقتصاد الفرنسي ينكمش 9 % في الربع الأخير من 2020

سجل اقتصاد فرنسا انكماشا أربعة بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الأربعاء إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش تسعة بالمئة على مدى العام الماضي.





كما قدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض سبعة بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة.



